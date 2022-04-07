مدرب بلوزداد: الرّابطة “تقتل” اللاعبين في رمضان

عاتب التقني البرازيلي ماركوس باكيتا مدرب فريق شباب بلوزداد، الخميس، رابطة الكرة المحترفة على برمجة بعض المقابلات في رمضان عصرا.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية للمدرب باكيتا، بعد انتهاء مباراة فريقه شباب بلوزداد والمضيف أولمبي المدية، التي انطلقت على الساعة الرّابعة إلّا الرّبع عصرا.

وقال مدرب شباب بلوزداد إن تنظيم المقابلات عصرا في رمضان، خطر على صحّة اللاعبين، مُوظّفا لفظ “الموت”.

وتُجرى 4 لقاءات من عمر الجولة الـ 25 بِتاريخ الثلاثاء والأربعاء المقبلَين، في التوقيت ذاته المُرادف للرّابعة إلّا الرّبع عصرا.

ولا تتوفّر بعض ملاعب أندية حظيرة النّخبة على الإنارة، وهو سرّ لجوء الرّابطة إلى برمجة مقابلات هذه الفرق عصرا.