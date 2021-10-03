مدرب بلوزداد: اللاعب الجزائري مثل البرازيلي يميل إلى الاستعراض الفني

يبدأ المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا هذا الإثنين، عمله في العارضة الفنية لِفريق شباب بلوزداد.

وكان التقني باكيتا قد حلّ، الأحد، بِأرض الوطن. وبعدها اتّجه إلى مدينة مستغانم، حيث يُقيم فريق شباب بلوزداد تربّصا مغلقا، استعدادا للموسم الجديد.

وقال المدرب باكيتا (63 سنة) إنه يشكر إدارة نادي شباب بلوزداد على تثمين كفاءته، ومنحه فرصة تدريب فريقها الكروي. وأضاف أنه سيجتهد لِتشريف ألوان الأحمر والأبيض، غير أنه رفض تقديم الوعود للأنصار (التتويجات، تحديدا)، وأوضح أنه لا يلتزم أمامهم سوى بِأنه سيبذل أقصى المجهودات لِمصلحة النادي.

وعن لغة التواصل مع لاعبيه، خاصة وأن البطولة الوطنية لم تتعوّد على مدربين برازيليين. قال التقني باكيتا إنه يُجيد البرتغالية (اللّغة الرسمية في البرازيل) والإسبانية الإنجليزية. وأضاف أنه عيّن مساعدا له من الجزائر (أحمد بن قابلية)، سبق وأن اشتغل معه في قطر (ناديَي الغرافة والريان)، وسيُزيل العائق اللّغوي.

وأشاد المدرب الجديد لِشباب بلوزداد في تصريحات نقلتها على لسانه إدارة النادي العاصمي، بِالقدرات الفنية التي يحوزها لاعبو البطولة الوطنية، واستدلّ بِنجاحهم في الدوريات الخليجية، وامتداح رؤساء الأندية لهم في هذه المنطقة العربية. وقال أيضا إن اللاعب الجزائري يميل إلى الاستعراض الفني والفرجة والإمتاع مثل نظيره البرازيلي.

وهذا وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى طاقم تحكيم من جيبوتي، مهمّة إدارة مباراة الذهاب بين فريق شباب بلوزداد والمضيف نادي أسيك ميموزا الإيفواري.

وتُجرى هذه المباراة في الـ 16 من أكتوبر الحالي، انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر محليا (الرابعة عصرا بِالتوقيت الجزائري). في إطار ذهاب الدور الثاني من عمر منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

ويحتضن هذه المباراة ملعب “روبير شامبرو”، الذي يقع في مدينة أبيدجان الإيفوارية. وهو ميدان معشوشب اصطناعيا، ويتّسع لِنحو 10 آلاف متفرّج.