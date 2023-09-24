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رياضة

مدرب بلوزداد يبرر الفوز الصعب على نجم مقرة

عمر سلامي
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مدرب بلوزداد يبرر الفوز الصعب على نجم مقرة
ح.م
احتفال بوصوف بعد تسجيله الهدف الوحيد في المباراة

قال مدرب شباب بلوزداد، ﺳﻔﺎﻥ ﻓﻨﺪﻧﺒﺮﻭﻙ، إن أرضية ميدان ملعب 20 أوت الاصطناعية أصبحت تعيق اللاعبين.

وأضاف مدرب “الشباب” في تصريحات له عقب الفوز الصعب المحقق أمام نجم مقرة: ” أرضية الميدان الاصطناعية أصبحت تعيق اللاعبين الذين لم يتمكنوا من تطبيق طريقة لعبهم فيها”.
وتابع: “مساحة ملعب 20 أوت صغيرة وتخلق العديد من الصعوبات لنا، خاصة أن المنافس يأتي لغلق المنافذ ولا يخرج للعب تماما وهو ما حدث في لقاء اليوم”.

أما عن التسجيل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل ضائع فقال المدرب ﻓﻨﺪﻧﺒﺮﻭﻙ : “الفوز في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة له طعم خاص، لعبنا لقاء كبيرا، وسيطرنا على الخصم طيلة أطوار المباراة و كنا الأفضل فوق أرضية الميدان، أشكر جميع اللاعبين على المردود الرائع الذي قدموه”.
كما تقدم المدرب بالشكر للأنصار الذين وقفوا إلى جانب التشكيلة من أجل تحقيق الفوز: “أشكر الأنصار الأوفياء الذين ساندونا طيلة أطوار المباراة، وهم من جلبوا الانتصار، وهناك فئة قليلة جدا من الأنصار ترفض بعض اللاعبين وهذا أمر غير مقبول”.

واستهل فريق شباب بلوزداد مشواره في البطولة بفوز صعب على نجم مقرة، بهدف دون رد من توقيع البديل بوصوف في د90+4.

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