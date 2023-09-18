مدرب بلوزداد يثمن الفوز المحقق أمام بو رنجرز

عبر مدرب شباب بلوزداد سفان فندنبروك عن سعادته بعد الفوز على بو رنجرز السيراليوني بثلاثية لهدف واحد في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من رابطة أبطال إفريقيا.

وقال مدرب شباب بلوزداد بعد المباراة: ” أنا سعيد بهذا الأداء، فريقي كان جيداً من حيث اللياقة البدنية وتكتيكياً أيضا”.

وعن سير المباراة، قال فندنبروك: “المنافس شكل لنا بعض الصعوبات في البداية، ثم عدنا تدريجياً في المباراة، قمنا بتدعيم وسط الميدان فسيطرنا على المباراة أكثر وسجلنا ثلاثة أهداف”.

وأضاف مدرب شباب بلوزداد: ” فريقي يستحق هذا الفوز أمام بورنجرز الذي كان خصماً صعباً، جازفنا كثيرا باللعب هجومياً فكانت النتيجة لصالحنا”.

وتابع: ” طموحنا كان العودة بالتعادل لكن عدنا بنتيجة أكثر مما كنا نتوقع، وهذه النتيجة مريحة نوعاً ما، في انتظار مباراة العودة”.

وعاد فريق شباب بلوزداد صبيحة الاثنين إلى الجزائر قادما من سيراليون، وسيستفيد اللاعبون من يوم راحة، على أن تستأنف التشكيلة تحضيراتها الثلاثاء.

ويستقبل شباب بلوزداد، بو رنجرز يوم 30 سبتمبر الجاري، بملعب ميلود هدفي بوهران، في إياب الدور التمهيدي الثاني، المؤهل لدور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.