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رياضة

مدرب بلوزداد يعلّق بعد الفوز على الوفاق

عمر سلامي
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مدرب بلوزداد يعلّق بعد الفوز على الوفاق
أرشيف
ماركوس باكيتا

قال مدرب شباب بلوزداد ماركوس باكيتا، بعد مباراة الوفاق، إن طريقة لعب الفريق بدأت تتضح من مباراة لأخرى.

وأضاف مدرب “الشباب” في تصريحات له عقب الفوز المحقق في سطيف أمام الوفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد: “أعتقد أننا لعبنا جيدا، خاصة في الشوط الأول، وطريقة اللعب بدأت تتضح من مباراة لأخرى”.

وتابع: “لعبنا ضد فريق قوي، ضغط علينا خلال الشوط الثاني ما جعل المباراة مفتوحة أكثر ولكننا تمكنا من قتل المباراة في الدقائق الأخيرة”.

وفاز شباب بلوزداد على مضيفه وفاق سطيف، بثلاثة أهداف لهدف واحد في مباراة متأخرة عن الجولة السابعة من الرابطة المحترفة الأولى

وارتقى شباب بلوزداد بفضل هذا الفوز إلى المركز الرابع برصيد 19 نقطة، مع ثلاثة لقاءات متأخرة.

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