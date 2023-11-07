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رياضة

مدرب بلوزداد يكشف عن أهداف الفريق

علي بهلولي
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مدرب بلوزداد يكشف عن أهداف الفريق
ح.م

كشف مدرب شباب بلوزداد ماركوس باكيتا، عن أهداف الفريق في موسم 2023-2024.

وكان المدرب البرازيلي باكيتا قد عاد إلى العارضة الفنية للشباب، في منتصف شهر أكتوبر الماضي.

وقال المدرب باكيتا إن شباب بلوزداد يستهدف الاحتفاظ بِلقب البطولة الوطنية، والذهاب إلى أبعد من محطّة ربع النّهائي في رابطة الأبطال. وذلك في أحدث تصريحات أدلى بها للقناة الإلكترونية لِفريق الأحمر والأبيض.

ويملك فريق “أبناء العقيبة” 6 نقاط في الرّتبة الـ 7، بعد خوضه 3 لقاءات في البطولة الوطنية، من أصل 4 جولات. وفي رابطة الأبطال الإفريقية، يلعب زملاء المدافع مختار بلخيثر في فوج، يضمّ الأهلي المصري ويانغ أفريكانز التنزاني وميديما الغاني، على أن يتأهّل رائد ووصيف المجموعة للدور ربع النّهائي، بعد خوض 6 جولات.

وسبق للمدرب ماركوس باكيتا أن قاد شباب بلوزداد لِإحراز لقب البطولة الوطنية، نسخة 2021-2022. وحينها بلغ رجاله محطّة ربع نهائي رابطة الأبطال.

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