مدرب بلوزداد “يُعاتب” بوقرة ويعد بِجلب ما لا يملكه

حمّل مدرب شباب بلوزداد سِيدْ راموفيتش ضمنيا الناخب الوطني مجيد بوقرة، مسؤولية البداية المتعثّرة لِنادي “أبناء العقيبة”.

ويتموقع فريق شباب بلوزداد في الرتبة الـ 11، بعد خوضه أربع مقابلات من أصل خمس جولات للبطولة الوطنية “موبيليس”.

وقال المدرب سيد راموفيتش إن تعداد فريقه شباب بلوزداد في تحضيرات الصيف الماضي كان منقوصا من 5 لاعبين، شاركوا في بطولة إفريقيا للعناصر المحلية (شان 2025). في تبرير للانطلاقة غير الموفّقة لِنادي اللّونين الأحمر والأبيض.

وجلب مجيد بوقرة إلى صفوف المنتخب المحلي في “الشان” شهر أوت الماضي، 5 لاعبين يرتدون زي شباب بلوزداد من أصل 26، وهم: المدافعان نوفل خاسف وعبد الرحمان بكور، ومتوسط الميدان بلال بوكرشاوي، والمهاجمان بلال بلحسيني وعبد الرحمان مزيان.

وفي تصريحات إعلامية له عقب تعادل فريقه (1-1) أمام المضيف فريق مولودية البيّض، أكد المدرب راموفيتش أن شباب بلوزداد يستهدف إحراز لقب البطولة الوطنية للموسم الجاري، ولن يرضى بِالمركز الثاني أو أدنى من هذه الرتبة.

واللافت أن التقني الألماني ذي الأصل البوسني سيد راموفيتش (46 سنة)، الذي استهل وظيفة التدريب في سنة 2021، لم ينل بعد أيّ لقب أو كأس في هذا المنصب.

هذا وكان راموفيتش قد أثار الجدل، بِسفره إلى العاصمة الإسبانية، حيث حضر في المدرجات ملعب “سانتياغو بيرنابيو” سهرة الثلاثاء الماضي، وقائع مباراة ريال مدريد وضيفه أولمبيك مرسيليا الفرنسي، بِرسم الجولة الأولى لِرابطة أبطال أوروبا. وردّ مدرب الشباب على منتقديه عبر صفحته في منصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، بأنه لم يذهب إلى بلاد الأندلس للنزهة، عشية مباراة البيضّ. بل لِتعلّم أسرار مهنة التدريب من لدن تشابي ألونسو (الريال) وروبيرتو دي زيربي (مرسيليا)!