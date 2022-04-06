مدرب بلوزداد يُفضّل حضور الجمهور في رابطة الأبطال

ناشد التقني البرازيلي ماركوس باكيتا مدرب شباب بلوزداد السلطات العمومية، بِالسّماح لِأنصار الفريق بِحضور مواجهة الوداد البيضاوي المغربي.

ويحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار مباراة شباب بلوزداد والضيف نادي الوداد البيضاوي المغربي، سهرة الـ 15 أو الـ 16 من أفريل الحالي. بِرسم ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

ويعتقد المدرب باكيتا بِأن مخاطر جائحة “كورونا” تلاشت إلى حدّ ما، وبِالتالي يُمكن السّماح لِمُشجّعي فريقه شباب بلوزداد حضور فعّاليات المباراة المُشار إليها.

وأضاف في أحدث تصريحات إعلامية للقناة الإلكترونية لِنادي الأحمر والأبيض، أن حضور الجمهور بِمثابة ملح الطعام. مُشيدا بِالدّعم المعنوي القوّي الذي يلقاه لاعبوه من قبل الأنصار.

ومنذ تفشّي جائحة “كورونا” في مطلع عام 2020، دأبت الأندية الجزائرية على خوض المقابلات الدولية داخل القواعد، بِمدرجّات شاغرة.

وكانت مواجهة المنتخب الوطني الجزائري للضيف البوركينابي، بِرسم تصفيات المونديال في نوفمبر من العام الماضي، قد عرفت حضورا نسبيا للجمهور إلى ملعب البليدة. بينما فُتحت الأبواب على مصراعَيها سهرة الـ 29 من مارس الماضي، في مواجهة الزّائر الكاميروني.