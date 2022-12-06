مدرب بن رحمة السابق مرشح لقيادة نادي وستهام الإنجليزي

جماهير "الهامرز" تضغط على الإدارة من أجل النجم الجزائري

كشفت وسائل إعلام إنجليزية أن إدارة نادي وستهام تفكر في تنحية المدير الفني للنادي، الأسكتلندي ديفيد مويز، خلال الفترة المقبلة، إن لم ينجح في تحسين نتائج “المطارق” في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع احتمال تعويضه بمدرب نادي برينتفورد، الدنماركي توماس فرانك، المدرب السابق لسعيد بن رحمة، الذي يعاني مع وستهام بسبب طريقة تعامل ديفيد مويز معه.

ولم ينجح بن رحمة لحد الآن في البروز مع النادي اللندني رغم الإمكانات الفنية الكبيرة التي يتمتع بها، والشعبية التي يحظى بها وسط جماهير نادي وستهام، بسبب عدم مشاركته بانتظام مع ديفيد مويز، في وقت كان برز فيه كواحد من أبرز نجوم “التشامبوينشيب” مع برينتفورد والمدرب فرانك، الذي كان يمنحه حرية كبيرة في اللعب، وطالبت جماهير وست هام مرار وتكرارا المدرب الأسكتلندي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمنح حرية أكبر لبن رحمة، دون تقييده بالمهام الدفاعية التي تضيع عليه الكثير من الجهد وتحرم وستهام من مهاراته وقدراته الهجومية.

ودعا موقع “هامرز نيوز” المختص بمتابعة أخبار النادي اللندني، إدارة النادي بفسخ عقد ديفيد مويس، في ظل النتائج السلبية للفريق منذ بداية الموسم الجاري، وتواجده على بعد خطوات قليلة من دخول منطقة الأندية المهددة بالهبوط، وطالب ذات المصدر الإدارة بالسعي للتعاقد مع توماس فرانك، مدرب برينتفورد، من خلال اتباع نفس خطوات تشيلسي، الذي خطف جراهام بوتر من برايتون، لخلافة الألماني توماس توخيل، وأوضح الموقع أن وصول توماس فرانك للعارضة الفنية لوستهام سيكون أجمل خبر بالنسبة لبن رحمة، باعتبار أن المدرب الدنماركي هو من كان وراء جلبه للدوري الإنجليزي، وفتح له باب التألق مع برينتفورد.

وكان بن رحمة قدم مستويات مميزة مع برينتفورد في الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى قبل الانتقال إلى وستهام، حيث سجل 27 هدفا وصنع 24 في 81 مباراة لعبها مع “البيز”، وكان يصنف ضمن أبرز اللاعبين الموهوبين في إنجلترا وأكثرهم مهارة، قبل أن يتم تقييده في وستهام بسبب أفكار المدرب ديفيد مويز.