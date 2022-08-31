مدرب بوافيشتا يتحدث عن حمّاش ويحدّد موعد عودته للمنافسة

فشلت صفقة رحيله إلى نادي دنيبرو الأوكراني

برر المدير الفني لنادي بوافيشتا البرتغالي، أرماندو تيكسيرا المعروف ببوتي، استبعاده للدولي الجزائري، يانيس حماش، عن المواجهة الماضية للنادي أمام بنفيكا في الجولة الرابعة من الدوري البرتغالي، والتي انتهت بفوز بنفيكا بثلاثية نظيفة (0-3)، بعدم جاهزيته البدنية بعد أن كان تخلف عن التدريبات لمدة قاربت العشرة أيام.

وعاد الظهير الأيسر للمنتخب الوطني (23 عاما) إلى النادي البرتغالي نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن فشلت صفقة تحويله إلى نادي دنيبرو الأوكراني، رغم أنه كان ودّع جماهير بوافيشتا برسالة مؤثرة واتفقت إدارته مع نظيرتها الأوكرانية على مبلغ تحويله المقدر بـ500 ألف يورو، قبل أن تفشل الصفقة دون سابق إنذار، ولم تتطرق وسائل الإعلام البرتغالية إلى أسباب فشل صفقة يانيس حماش، واكتفى الأخير بتوجيه رسالة إلى جماهير بوافيشتا عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، أعلن من خلالها عودته إلى الفريق واستعداده لخوض المباريات من جديد.

إلى ذلك، قال بوتي في تصريحات لوسائل الإعلام البرتغالية بخصوص غياب حماش عن لقاء بنفيكا: “حماش غادرنا في وقت سابق من أجل الانتقال إلى دنيبرو، لكن بعد فشل الصفقة عاد إلينا. إنه يفتقد لنسق المنافسة”، وأضاف: “حماش ساعدنا كثيرا في المباراتين الأوليين، لكنه غير لائق في هذه المرحلة”، وأردف: “لم يعمل معنا لمدة 10 أيام وهو ليس في أفضل حالاته البدنية”، ويتوقع أن يعود حماش إلى حسابات المدير الفني لنادي بوافيشتا، ابتداء من المواجهة المقبلة في الدوري البرتغالي أمام نادي باكوش فيريرا لحساب المرحلة الخامسة، وهو الذي يصنفه محللون ضمن الخيارات الأساسية لنادي بوافيشتا، المطالب بتمديد عقد المدافع الجزائري حتى لا يرحل عنه مجانا الصيف المقبل بانقضاء مدة العقد الذي يربطه بالنادي.

وكان حماش انتقل لنادي بوافيستا البرتغالي شهر أوت 2020، قادما من نادي نيس الفرنسي، الذي لم يمنحه فرصة اللعب مع الفريق الأول، وكان أعاره لنادي ريد ستار الفرنسي الناشط في الدرجة الرابعة بفرنسا موسم 2019/ 2020، ما يعني بأن المدافع الواعد تحول من الدرجة الرابعة بفرنسا إلى الدرجة الأولى بالبرتغال، وقدم حماش مستويات كبيرة جدا مع بوافيشتا البرتغالي الموسم الماضي، حيث شارك في 31 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، ومنذ انضمامه إلى النادي البرتغالي شارك حماش في 59 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.