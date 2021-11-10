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الجزائر

مدرب بوركينافاسو: اللاعبون قادرون على رفع التحدي والإصابات لن تؤثر علينا

سليم.ع
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مدرب بوركينافاسو: اللاعبون قادرون على رفع التحدي والإصابات لن تؤثر علينا
ح.م
مدرب منتخب بوركينافاسو كامو مالو

قال مدرب منتخب بوركينافاسو كامو مالو، إن إصابة عدد من لاعبيه، لن يؤثر على منتخب “الخيول” في التحضير الجيد من أجل التألق في المواجهتين القادمتين من تصفيات المونديال، أمام النيجر والجزائر.

وأضاف كامو مالو في تصريحات له، من التربص الذي يقيمه المنتخب في مراكش المغربية: ” نتأسف لغياب بعض اللاعبين المهمين بسبب الإصابة، لكن هذه الإصابات لن تضعف منتخب بوركينافاسو في المواجهتين القادمتين”.

وأكد مدرب “الخيول” أن لاعبيه واعون بالمسؤولية، حيث قال: ” ربما إصابة بعض اللاعبين، سيكون عاملا محفزا للبقية من أجل بذل كل المجهودات”.

وتابع كامو مالو: ” في حديثي مع اللاعبين مع بداية التربص، لمست لديهم وعيا كبيرا بالتحدي الذي نحن مقبلون عليه من أجل تشريف بوركينافاسو، ولن نختبئ وراء الإصابات..”.

ودخل منتخب بوركينافاسو بداية من الاثنين الماضي، في تربص بمدينة مراكش المغربية، تحضيرا لمباراة الجولة الخامسة من تصفيات المونديال التي يواجه فيها منتخب النيجر، الجمعة المقبل، على أن يواجه “الخضر” في الجولة الأخيرة يوم 16 نوفمبر بملعب تشاكر بالبليدة، لحساب الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى.

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