مدرب بوركينافاسو تحت الضغط قبل مواجهة “الخضر”

يتواجد مدرب بوركينافاسو، تحت ضغط كبير قبل مواجهة الجزائر أمسية الثلاثاء، وذلك بسبب التعادل المفروض عليه من قبل النيجر، وكذا الغيابات المؤثرة.

وينتظر الإعلام البوركينابي، ردة فعل قوية من قبل تشكيلة المدرب كامو مالو، في مباراة الجزائر، بعدما خيبت جماهيرها في مباراة النيجر.

وانطلقت بعض وسائل الإعلام البوركينابية، في الحديث عن مباراة الجزائر، من تصريحات المدرب كامو مالو، الذي برر التعادل أمام النيجر بتركيز لاعبيه قبل الوقت على الجزائر.

ورغم أن المهمة صعبة بالنسبة لمنتخب “الخيول” في تحقيق الفوز على أبطال إفريقيا، إلا أن الصحافة البوركينابية، تبقى متفائلة بقدرة المدرب كامو مالو على قيادة المنتخب لتحقيق المفاجأة.

وأكد تلفزيون بوركينافاسو، في تقرير له عقب التعادل أمام النيجر، أن الحظوظ لا تزال قائمة، وأنه يتعين على “الخيول” التنقل إلى الجزائر وتحقيق فوز يضعهم في الدور الأخير من التصفيات.

ومن بين أولى خطوات مدرب “الخيول” في تحضير منتخبه لمواجهة “الخضر”، التركيز على الجانب النفسي، خاصة وأن رفقاء القائد إيسوفو دايو، تأثروا كثيرا، بالتعادل مع النيجر.

ودون شك فإن الكثير من المعطيات تجعل مدرب بوركينافاسو، أمام ضغط كبير، من أجل تجسيد تصريحاته بالقدرة على الفوز، على أرضية الميدان، في ظل افتقاده لأهم أسلحته في المواجهة، وأمام 14 ألف مناصر للخضر، وعلى أرضية ميدان تشاكر الشاهدة على الانتصارات الباهرة للمحاربين.