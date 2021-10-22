مدرب بوركينافاسو: لست متخوفا من مواجهة “الخضر” والإعلام الجزائري هدفه التأثير علينا

قال مدرب منتخب بوركينافاسو كامو مالو، أن المواجهة المهمة بالنسبة له الآن هي مباراة النيجر، مؤكدا عدم تخوفه من مواجهة المنتخب الجزائري في الجولة الأخيرة من تصفيات المونديال.

وأضاف مالو في حصة “في قلب الرياضة” لقناة “بي أف 1 “البوركينابية: ” المهم بالنسبة لي الآن المواجهة المقبلة أمام النيجر، للفوز بها ورفع الرصيد بثلاث نقاط أخرى، حتى يكون لنا نفس الرصيد مع الجزائر في حال فوزها على جيبوتي”.

وتحدث مدرب بوركينافاسو عن فارق الأهداف الذي يفصل المنتخب الجزائري عن “الخيول، وقال: ” لا يهمني فارق الأهداف، المهم بالنسبة لي عدد النقاط قبل المواجهة الأخيرة أمام الجزائر..هذه كرة القدم وربما ينهزم المنتخب الجزائري أما جيبوتي..”.

كما قال كامو مالو في حصة “في قلب الرياضة”: ” لقد أدينا مباراة كبيرة أمام الجزائر، لدينا مجموعة متماسكة وقادرة على تحقيق النتائج المنتظرة، وما يقال من طرف الإعلام الجزائري عن الملعب وغير ذلك هدفه الضغط علينا قبل المواجهة التي تجمعنا بمنتخبهم في الجولة الأخيرة”.