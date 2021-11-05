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رياضة

مدرب بوركينافاسو: ينتظرنا نهائي صعب أمام الجزائر..

سليم.ع
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مدرب بوركينافاسو: ينتظرنا نهائي صعب أمام الجزائر..
ح.م
مدرب منتخب بوركينافاسو كامو مالو

وصف مدرب منتخب بوركينافاسو، كامو مالو، المواجهة التي تنتظر “الخيول” أمام “الخضر” في الجولة السادسة من تصفيات المونديال بالصعبة..

وقال كامو مالو، في ندوة صحفية نشطها، بمناسبة إعلانه عن قائمة لاعبي “الخيول” المعنيين بالتربص الخاص بمبارتي النيجر والجزائر: ” ينتظرنا نهائي صعب في الجولة الأخيرة، بالبليدة ويجب أن ندخله بكل ثقة”.

وأضاف مدرب بوركينافاسو: ” لكن قبل لقاء الجزائر، يجب التألق والفوز على النيجر، ونحن مطالبون بإحراز النقاط الثلاث في هذه المواجهة، ثم بعدها التركيز على النهائي المنتظر من دون ضغط”.

ولم يتوان كامو مالو، في التأكيد للجماهير البوركينابية، على بذل كل المجهودات من أجل إسعادهم، وقال في هذا الإطار: ” ندرك شغف الجماهير، ونؤكد بأن لدينا منتخب محترم سيعمل ما في وسعه لإسعادهم”.

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