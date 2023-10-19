مدرب بوركينا فاسو: سَنُسقط “مُحاربي الصّحراء” في هذا الكمين

قال النّاخب الوطني البوركينابي هوبير فيلود إنه لا يملك سوى حلّ وحيد، لِتجاوز عقبة الجزائر في نهائيات كأس أمم إفريقيا نسخة كوت ديفوار 2024.

وتتبارى بوركينا فاسو مع المنتخب الوطني الجزائري في الـ 20 من جانفي المقبل، لِحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لـ “كان” 2024. ضمن فوج يضمّ أيضا فريقَي موريتانيا وأنغولا.

وأوضح هوبير فيلود أنه يحوز معطيات هامّة عن منتخب الجزائر، ووصفه بـ “الآلة”، استنادا إلى نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة، حيث لم ينهزم “الخضر” طول العام الحالي.

وسبق للتقني الفرنسي – البالغ من العمر 64 سنة – أن اشتغل في الجزائر خلال العقد الماضي، ودرّب أندية وفاق سطيف واتحاد العاصمة وشباب قسنطينة وشبيبة القبائل.

وفي أحدث ظهور إعلامي له عبر قناة “كنال+” الفرنسية، قال مدرب بوركينا فاسو إنّه سيُعوّل على الظّروف التي تُحيط بِكوت ديفوار، أملا في التفوّق على “مُحاربي الصّحراء”.

ويُشير هوبيرت فيلود إلى الحرّ والرّطوبة في مدينة بواكي الإيفوارية، شهر جانفي المقبل. فضلا عن العوامل غير الرياضية على غرار نوعية البساط الطبيعي لِأرضية الميدان، هذا دون الحديث عن التحكيم. عِلما أن كوت ديفوار تقع في الجنوب الغربي لِبوركينا فاسو، الأمر المُرادف لِتشابه الظروف الجوّية، وإمكانية قدوم عدد معتبر من المُشجعّين لِتقديم المعنوي لِلاعبي هوبيرت فيلود.