مدرب بوكينافاسو: مباراة النيجر الأصعب مقارنة بمواجهة الجزائر

قال مدرب منتخب بوكينافاسو كامو مالو في حديثه عن بداية مشوار “الخيول” في تصفيات كأس العالم، أن مواجهة النيجر كانت الأصعب مقارنة بمباراة الجزائر..

ونزل المدرب كامو مالو، سهرة السبت ضيفا على حصة “أكتو سبور”، لقناة “أر تي بي” البوركينابية، وتحدث عن مبارتي النيجر والجزائر، وقال: ” مباراة النيجر هي الأصعب لأنها كانت المباراة الأولى، بالإضافة إلى تواجد عدة عناصر جديدة في المنتخب، إلى جانب إصابة بعض اللاعبين قبل المباراة الأولى”.

وتابع مدرب بوركينافاسو حديثه: ” عندما تنقلنا إلى المغرب قلت إذا فزنا على النيجر، سنكسب ثقة كبيرة قبل مباراة الجزائر”.

وأضاف كامو مالو: ” لم يكن لدي أي تخوف من المنتخب الجزائري، ولم يكن علينا أي ضغط لأن الضغط من الطبيعي أن يكون على أبطال إفريقيا، لقد حضرنا للمباراة في هدوء ولعبنا بطريقة بسيطة”.

وعن حظوظ منتخب بوركينافاسو في التأهل إلى المونديال، قال مدرب الخيول: ” الجميع حاضر للدفاع عن علم بوركينافاسو، ويجب أن تتكاتف الجهود من أجل تحقيق الأهداف، وسنواصل العمل بجدية.. هناك منتخبات تتأهل إلى المونديال، فلماذا لا نكون من بينها”.