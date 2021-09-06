مدرب بوكينافاسو يتحدى “الخضر”.. كرة القدم على الميدان

قال مدرب منتخب بوركينافاسو كامو مالو، أن المنتخب الجزائري مرشح على الورق، وأن مواجهة أبطال إفريقيا تعد حافزا كبيرا لأشباله.

وأضاف مدرب “الخيول في تصريح لتلفزيون بوركينافاسو: ” الضغط لن يكون علينا في مباراة الجزائر، على العكس المواجهة ستكون حافزا للاعبينا لتقديم الأفضل، حقيقة المنتخب الجزائري مرشح على الرق لكن كرة القدم تلعب على أرضية الميدان”.

وتابع مالو حديثه عن المباراة المرتقبة سهرة الثلاثاء: ” لدينا أسلحتنا لهذه المواجهة، نحن نريد التأهل إلى كأس العالم، وذلك يمر حتما عبر تحقيق نتيجة إيجابية ومباراة كبيرة أمام الجزائر”.

من جهته أكد قائد منتخب بوركينافاسو، إيسوفو دايو، متحدثا عن مباراة الجزائر، أنه سيعمل رفقة زملائه على تحقيق نتيجة إيجابية، وقال في هذا السياق: ” نسينا الفوز المحقق على النيجر في المباراة الأولى وتركيزنا منصب على مباراة الجزائر”.

وأضاف دايو: ” تنتظرنا مواجهة كبيرة أمام الجزائر، ولدينا ثقة كبيرة في أنفسنا وواعون بالمسؤولية، كما سنعمل على تحقيق الفوز”.