مدرب بِشهادة جامعية في الفلسفة!

بات التقني الإيطالي فرانتشيسكو فاريولي، الجمعة، مدربا جديدا لِفريق نيس الفرنسي.

ومعلوم أن فريق نيس يضمّ في صفوفه 5 لاعبين جزائريين، وهم: الحارس تيدي بولهندي، والمدافع يوسف عطال، ومتوسّط الميدان هشام بوداوي، والمهاجمان بدر الدين بوعناني وبلال براهيمي.

وكان فريق نيس الفرنسي يُدربه التقني المحلّي ديديي ديغارد، منذ جانفي الماضي.

وأمضى التقني فرانتشيسكو فاريولي (34 سنة) عقدا يدوم موسمَين، يُدرّب بِموجبه فريق نيس. كما أعلنت عنه إدارة النادي الفرنسي.

وسبق للتقني الإيطالي تدريب فريقَي فاتح قاراغومروك وألانيا سبور التركيَين. وفي النادي الأخير خلال الموسم المُنقضي، أشرف على اللاعب الدولي الجزائري السابق ومتوسّط الميدان زين الدين فرحات.

ودرس فرانتشيسكو فاريولي في بلده إيطاليا بِجامعة مدينة فلورنسا، وحاز عام 2009 شهادة في تخصّص الفلسفة.