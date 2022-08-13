مدرب “تفينتي” الهولندي يحسم مستقبل زروقي

رغم وجود رغبة قوّية لنجم "الخضر" في الرحيل

حسم المدير الفني لنادي تفينتي، رون يانس، الجدل القائم بخصوص مستقبل الدولي الجزائري، رامز زروقي، نجم خط وسط النادي الهولندي، عندما أكد “بقاءه” في الفريق، موجها رسالة اطمئنان إلى الجماهير القلقة على مستقبل أحد أبرز مهندسي العودة القوية لتفينتي في الدوري الهولندي الموسم الماضي.

وتواجد رامز زروقي خلال الأيام القليلة الماضية على رادار نادي فينورد، وجزمت العديد من المصادر الإعلام الهولندية على أن الدولي الجزائري توصل إلى اتفاق يقضي بانضمامه إلى العملاق الهولندي قبل غلق الميركاتو الصيفي مقابل 7 ملايين يورو، وشارك نجم خط الوسط الجزائري (24 عاما) أساسيا في مباراة تفينتي الأخيرة أمام نادي كوكاريكي الصربي في إياب الدوري التمهيدي الثالث لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، التي انتهت بفوز النادي الهولندي بنتيجة (4-1)، وحظي زروقي بتحية جماهيرية قوية عند استبداله في الدقيقة 86 من المباراة، ووصف بعض المتابعين الاحتفال الجماهيري بزروقي في خانة الوداعية، تمهيدا لرحيله عن الفريق نحو فينورد خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن المدرب رون يانس كان له رأي آخر، عندما قال في تصريحات إعلامية لشبكة “أو أس بي أن” بعد المواجهة ردا على مستقبل الدولي الجزائري: “بقدر ما نشعر بالقلق بخصوص الأخبار المتعلقة به، فإني أؤكد أن رامز (زروقي) هو لاعب في أف سي تفينتي وسيبقى كذلك”.

وتابع: “لذلك نحن لا نتحدث كثيرًا عن ذلك أيضًا” قبل أن يضيف: “تحدثنا عن ذلك في البداية وجلسنا لبعض الوقت لحسم هذه المسألة ولكن بالنسبة للباقي رامز (زروقي) هنا بكل بساطة”، واستبعد يانس أي تمرد من زروقي للرحيل عن الفريق، وصرح: “إذا كنت تعمل في مكان ما، ما عليك سوى القيام بعملك”، وأردف مازحا: “على الرغم من أنني لا أعتقد أننا نعمل حقًا لأن كرة القدم تظل رياضة رائعة، خاصة إذا كنت في الجانب الصحيح”، وحاولت الشبكة الإعلامية في نسختها الهولندية الحصول على إجابة من يانس بخصوص إمكانية تقديم فينورد لعرض جديد من أجل زروقي بعد العرض الأول المرفوض من طرف إدارة تفينتي، لكن إجابته كانت صارمة وقال: “أنا مدرب فقط لذلك لا علاقة لي بهذا الأمر”، في إشارة إلى أنه لا علاقة له بالأمور الإدارية.