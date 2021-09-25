مدرب تفينتي الهولندي يستعد لإراحة رامز زروقي

شارك في كل مباريات النادي منذ بداية الموسم

اعترف المدير الفني لنادي تفينتي الهولندي، رون يانس، بحاجة نجمه الجزائري، رامز زروقي، إلى الراحة، بعد لعبه كل مباريات الفريق منذ بداية الموسم الجاري، دون احتساب مباراتيه مع منتخب الجزائر بداية الشهر الجاري، ومن المرجح أن يعفيه من المشاركة أساسيا في لقاء الأسبوع السابع من الدوري الهولندي، اليوم الأحد أمام نادي هيرنفين.

وكان زروقي شارك لحد الآن في ست مباريات في الدوري الهولندي، كلها أساسيا، حيث لعب 501 دقيقة من أصل 540 دقيقة ممكنة، ولعب أدوارا محورية في عودة فريقه القوية في الجولات الأخيرة بعد بداية موسم متعثرة، ويحتل تفينتي المركز السادس برصيد 10 نقاط متخلفا بست نقاط عن المتصدر أياكس، وأكد مدرب نادي تفينتي الهولندي بأن رامز زروقي، عانى من آلام في المعدة خلال المباراة السابقة أمام نادي ألكمار، التي لعبت الخميس الماضي، وانتهت بفوز تفينتي بثلاثة أهداف لهدف، وقدم زروقي مباراة كبيرة قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 82 بسبب معاناته من آلام في المعدة.

روني يانس قال في تصريحات إعلامية بعد تلك المباراة: “زروقي كان يعاني من آلام في المعدة خلال مباراة ألكمار ورغم ذلك قدم مجهودا كبيرا”، قبل أن يضيف: “التعب كان باديا على بعض اللاعبين خلال تلك المواجهة وأظن بأني سألجأ إلى إراحة بعض اللاعبين خلال المواجهة المقبلة أمام هيرنفين”، وإذا كان يانس لم يشر إلى الأسماء المعنية، فإن وسائل إعلام هولندية ذكرت اسم الدولي الجزائري رغم أنه يعد ركيزة في نادي تفينتي.

إلى ذلك، يعود تطوّر مستوى رامز زروقي بمرور جولات الدولي الهولندي هذا الموسم، بالدرجة الأولى إلى الثقة الكبيرة التي اكتسبها في قدراته بفضل تجربته مع المنتخب الجزائري والدفع الذي منحه إياه المدير الفني لـ”محاربي الصحراء” جمال بلماضي، على اعتبار أن مشاركته أساسيا إلى جانب نجوم ينشطون في الدوري الانجليزي الممتاز في صورة محرز وبن رحمة، والدوريات في إيطاليا وإسبانيا وألمانيا، على غرار بن ناصر وماندي وبن سبعيني، سمح له بكسب خبرة أكبر، وهو ما خدمه بشكل كبير مع تفينتي هذا الموسم.