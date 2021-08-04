مدرب تفينتي الهولندي يشيد زروقي ويوجه إليه هذه الرسالة

قال إنه أكثر اللاعبين تطورا في فريقه

أثنى مدرب نادي تيفنتي الهولندي، رون يانس، على نجم الفريق، الدولي الجزائري رامز زروقي، بعد تألقه منذ الموسم الفارط وتطور مستواه منذ انضمامه إلى المنتخب الجزائري شهر مارس الماضي، وذهب المدرب الهولندي إلى أبعد من ذلك عندما شبّه وضع زروقي في النادي قبل توّهجه حاليا بـ”الزائدة الدودية”.

أكد مدرب تفينتي في تصريحات لموقع نادي تفينتي الهولندي، ردا على سؤال متعلق بتحول وضعية الجزائري زروقي من لاعب عادي في النادي إلى لاعب مهم خلال موسم واحد فقط، قائلا: “لقد كان في البداية لاعبا غير مؤثر ولو أن هذا الأمر مبالغ فيه”، مضيفا: “لقد كان مثل الزائدة الدودية، عضو في جسمك لكن دون وظيفة فعلية”، وحرص رون يانس على الإشادة بالنجم الجزائري وتطور مستواه بشكل ملفت منذ الموسم الماضي، وتابع تصريحاته: “أعتقد أن الكثير من اللاعبين تطوروا العام الماضي، لكن الأمر الأكثر لفتًا للنظر حدث مع زروقي”، قبل أن يضيف: “يمكنه إثبات ذلك هذا الموسم”.

وفي نفس السياق، تابع مدرب تفينتي ثناءه على النجم الجزائري لكن بتوجيه رسالة تحمل مؤشرات تحذير وضرورة تحمل مسؤوليات جديدة، وصرح: “لقد ترك بالفعل انطباعًا جيدًا خلال فترة التحضيرات، لكن الآن عليه أن يضع أرجله على الأرض”، في إشارة إلى ضرورة ابتعاد الجزائري عن فخ الغرور، وهو المتواجد في بداية مشواره الكروي، وفضل رون يانس خلال حواره توجيه رسالة إلى الدولي الجزائري يبرز من خلالها الأدوار التي ينتظرها منه في الموسم الجديد، بعد أن تحول إلى واحد من أبرز ركائز النادي، وصرح: “لقد خطا خطوات كبيرة وتحسن مستواه، لكن هذا لا يعني أن يلعب كثيرا بعرض الملعب ويعتمد على الكرات الطويلة”، وهي من مميزات طريقة لعب الدولي الجزائري في منصب وسط الميدان المدافع، وتابع التأكيد على ضرورة تحسين زروقي لبعض جوانب طريقة لعبه وأخذ مسؤولية أكبر في النادي، وصرح: “يجب عليه التسديد من مسافات بعيدة ويأخذ المسؤولية”، قبل أن يضيف: “عليه أن يساهم في بناء الهجمات ووضع المهاجمين في وضعيات سانحة للتسجيل”، وأردف: “كما عليه الظهور أحيانًا في منطقة الجزاء وإحراز الأهداف..سيكون من الجيد أن يثبت ذلك”.

يجدر الذكر أن زروقي تألق خلال وديات تفينتي التحضيرية للموسم الجديد، ونجح في تسجيل خمسة أهداف كاملة، وهي المهمة التي لم ينجح فيها الموسم السابق.