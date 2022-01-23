مدرب تونسي: أثق في قدرة المنتخب الجزائري على الظهور بوجه أفضل أمام الكاميرون

عبّر المدرب التونسي لسعد الشابي عن ثقته في قدرة المنتخب الجزائري على الظهور بوجه أفضل أمام منتخب الكاميرون في المباراة الفاصلة.

وقال الشابي في تصريحات له عقب قرعة المباريات الفاصلة المؤهلة إلى مونديال قطر: “الإقصاء المبكر للمنتخب الجزائري من كأس أمم أفريقيا، لا يجب أن يؤثر عليه في الدور الحاسم المؤهل للمونديال، وأثق في قدرة المحاربين على الظهور بوجه أفضل أمام الكاميرون”.

وأكد الشابي أن قرعة الدور الحاسم المؤهل لتصفيات كأس العالم 2022، كانت رحيمة بالمنتخبين التونسي والمغربي، بينما جاءت قاسية على مصر والجزائر.

وأوقعت قرعة المباريات الفاصلة، المنتخب الجزائري في مواجهة الكاميرون، وتونس في مواجهة مالي، وسيواجه المنتخب المغربي الكونغو الديمقراطية، في حين يواجه المنتخب المصري نظيره السنغالي.