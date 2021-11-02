مدرب تونسي لِفريق “الكناري”

انتدبت إدارة نادي شبيبة القبائل، الأربعاء، التقني التونسي عمّار السويح لِتدريب فريقها الكروي.

وسيحلّ التقني التونسي عمّار السويح (64 سنة) بِأرض الوطن، هذا الأربعاء.

وبات عمّار السويح ثاني مدرب لِفريق شبيبة القبائل في الموسم الجديد، بعد التقني الفرنسي هنري اسطمبولي، الذي جاء “فجأة” وغادر عشّ “الكناري” في لمح البرق، بعد أن تخلّت عنه إدارة الرّئيس يزيد ياريشان.

وسبق للتقني عمّار السويح التدريب في البطولة التونسية وأيضا السعودية، كما أشرف لِفترة وجيزة ما بين 2001 و2002 على منتخب بلاده “نسور قرطاج”.

وقاد المدرب عمّار السويح فريقه النجم الساحلي التونسي عام 2003، إلى إحراز كأس إفريقيا للأندية الفائزة بِالكؤوس، المنافسة التي لم يعد لها وجود الآن.

وقبل تعاقده مع نادي فريق شبيبة القبائل، كان نادي أحد السعودي آخر فريق يُدربه التقني عمّار السويح.

ويُنتظر أن تكون مباراة شبيبة القبائل والمضيف نصر حسين داي بعد ظهر الأحد المقبل، أوّل امتحان رسمي للمدرب عمّار السويح.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الجولة الثالثة، من عمر البطولة الوطنية للموسم الجديد.

هذا وكان التقني كريم قاصد قد أشرف على العارضة الفنية لِفريق “الكناري” بعد ظهر الثلاثاء، في المباراة المتأخّرة من عمر الجولة الأولى للبطولة الوطنية، أمام المضيف أولمبي المدية، التي انتهت بِنتيجة التعادل السلبي.

واشتغل كريم قاصد بِصفة مُؤقّتة في منصب مدرب رئيس، بعدما كان مدربا مساعدا لِهنري اسطمبولي.