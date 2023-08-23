مدرب تونسي يصفع لاعبة على وجهها وهذه هي العقوبة الموجهة إليه

أثار مدرب تونسي غضب الجماهير الرياضية بعد أن قام بصفع لاعبة تنتمي إلى فريقه المتواجد في المكسيك للمشاركة في بطولة العالم لكرة الطائرة لأقل من 21 سنة.

وأكدت مصادر إعلامية تونسية أن محمد المسلماني صفع لاعبة على وجهها أثناء مباراة بلاده مع فريق الدومينيكان ما جعلها تتأثر وتنفجر باكية مثلما كشفه مقطع الفيديو المتداول.

وأشارت نفس المصادر، أن المسلماني سبق له وأن صفع لاعبة أخرى خلال مباراة فريقه ضد المنتخب البرازيلي ما أثار حفيظة اللاعبات والمسؤولين والجمهور الرياضي.

ورغم اعتذار المسلماني من اللاعبتين مبررا تصرفه بضغط المباريات وصعوبتها، فإن الاتحاد التونسي، قرر تكليف المدرب المساعد عادل بن رمضان لقيادة المنتخب في المواجهات الترتيبية المتبقية، بعد أن أقصي المنتخب في الدور الأول.

وسريعا أصدر الاتحاد التونسي بيانا، نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك جاء فيه: “على إثر ما صدر من تصرف غير رياضي للمدرب الاول للمنتخب الوطني للوسطيات السيد محمد المسلماني خلال أداء مهامه في بطولة العالم للوسطيات المقامة بالمكسيك”.

وأضاف:” يهم الجامعة التونسية للكرة الطائرة أن توضح للرأي العام الرياضي أنها قررت الإيقاف الفوري لنشاط هذا المدرب، إلى حين مثوله على لجنة التأديب فور عودته إلى تونس”.

وتابع البيان، بأنه سيتم “تكليف المدرب المساعد عادل بن رمضان بالاضطلاع بخطة المدرب الاول في باقي المباريات، ويهم الجامعة ان تؤكد رفضها الشديد لمثل هذا التصرف “وفق موقع “نسمة” التونسي.