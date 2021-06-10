مدرب تونس: أتوقّع “نزالا” ندّيا ومكشوفا

أدلى الناخب الوطني التونسي منذر الكبير، الخميس، بِانطباعاته حول مواجهة أشباله ودّيا لـ “محاربي الصحراء”.

وتُجرى المباراة بِملعب رادس بِتونس مساء هذا الجمعة، تحت إدارة تحكيم مصري.

وقال التقني منذر الكبير إنه يتوقّع أن تكون المباراة تنافسية وندّية، لِكونها تكتسي طابعا جواريا.

وأضاف الناخب الوطني التونسي في تصريحات نشرها اتحاد الكرة المحلي، قائلا إن المنتخبَين يعرفان بعضهما البعض جيّدا، من ناحية نقاط القوّة والضعف، ولذلك سيكون “النزال” مكشوفا.

وأشاد منذر الكبير بِقوّة المنافس الجزائري، واستدلّ بِكفاءة الناخب الوطني جمال بلماضي، وقال إنه ترك بصمة فنية من الصعب محوها. فضلا عن ثراء الفريق بِلاعبين موهوبين، وصفهم بـ “الجيل الذهبي”. كما ثمّن التقني التونسي المشوار الإيجابي لـ “محاربي الصحراء” و26 مباراة دولية بِلا هزيمة.

وعن “نسور قرطاج”، قال منذر الكبير إنه عمل على تطعيم المنتخب بِنحو 9 لاعبين تقلّ أعمارهم عن 21 سنة، كخطّة طويلة الأمد. وعدّد بِهذا الصدد أسماء متوسّطَي الميدان حنبعل مجبري (18 سنة) من مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومحمد علي بن رمضان (21 سنة) من الترجي المحلي، والمدافع عمر رقيق (19 سنة) من أرسنال الإنجليزي.

واختتم منذر الكبير تصريحاته، يقول إن منتخب تونس يمرّ بِفترة خصبة وزاهية، ويُريد المواصلة على هذا النّسق الإيجابي.

وقبل مواجهة الجزائر، خاض منتخب تونس 12 مباراة دولية بِلا خسارة.

ويعود تاريخ آخر هزيمة لـ “نسور قرطاج” إلى الـ 10 من سبتمبر 2019، لمّا خسر زملاء المهاجم يوسف المساكني بِنتيجة (1-2)، في مباراة ودّية لُعبت أمام منتخب كوت ديفوار بِفرنسا.