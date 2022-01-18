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رياضة

مدرب تونس السابق: “الكان” من دون الجزائر بدون معنى

سليم.ع
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مدرب تونس السابق: “الكان” من دون الجزائر بدون معنى

عبّر المدير الفني السابق للمنتخب التونسي، يوسف الزواوي، عن اعتزازه بمنتخب الجزائر رغم بدايته المتعثرة في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

و أكد الزواوي في تصريحات لقناة حنبعل التونسيةأنه يحترم كثيرا منتخب الجزائر ولاعبيه الجيدين، وقال:” نحن كتونسيين نعتز كثيرا بهذا الفريق، لأنه شرّف العرب في عديد المناسبات”.

وأضاف المدير الفني السابق لمنتخب تونس “الظروف في هذه البطولة صعبة جدا، وخاصة حالة الطقس والملاعب، وعناصر المنتخب الجزائري التي تلعب في المستوى العالمي من الطبيعي أن تواجه مشاكل خلال المباريات “.

وتابع الزواوي متحدثا عن مباراة غينيا الاستوائية: ” بلماضي أعطى أسلوبا هجوميا مميزا للجزائر، لكن تكتل غينيا الاستوائية في الدفاع حرمهم من فرض طريقة لعبهم، أتمنى من كل قلبي أن تتأهل الجزائر لثمن النهائي، لأن أمم أفريقيا من دونهم ليس لها معنى”.

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