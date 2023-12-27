مدرب تونس السابق يرشح هذه المنتخبات للذهاب بعيدا في “الكان”

رشّح المدرب السابق لمنتخب تونس، منذر الكبير، عددا من المنتخبات للذهاب بعيدا في كأس أمم إفريقيا، التي تحتضنها كوت ديفوار في جانفي المقبل.

وقال الكبير خلال مقابلة تلفزيونية مع “قناة الشمس” المصرية: “المنتخب الذي سيفوز بهذه النسخة يجب أن يحضر جيدا قبل هذه الدورة، ويجب أن يكون جاهزا على المستوى الذهني من أجل تحمل صعوبات الإقامة والمقابلات طيلة هذه النسخة”.

وأضاف: “منتخبات المغرب والجزائر ومصر مرشحة بقوة لتجاوز الأدوار الأولى، وكذلك المنتخب التونسي الذي يمتلك خبرة في مثل هذه المسابقات”.

وتابع: “المنتخب الذي سيقدم مستويات كبيرة يجب أن يكون لديه أسلوب لعب يعتمد على التحكم في الكرة، وقوي في التحولات لأن الفريق الذي لديه أسلوب واحد من الصعب أن يفوز بهذه الدورة”.

واختتم مدرب تونس السابق: “كوت ديفوار والسنغال سيسجلان حضورهما كذلك في الأدوار المتقدمة، هذه ست منتخبات من الصعب أن ترشح من منها سيكون في النصف النهائي أو النهائي”.