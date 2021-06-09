مدرب تونس مستاء من أخبار إقالته وتعويضه بمدرب إيطالي

الإعلام التونسي "يحذر" من قوة "الخضر"

نفى رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، وديع الجريء، الأخبار التي راجت مؤخرا حول نيته في إنهاء مهام المدرب منذر الكبير على رأس العارضة الفنية لـ “نسور قرطاج”، والاستعانة بمدرب إيطالي في الفترة المقبلة، مؤكدا أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة، ما دام هو راضيا ومقتنعا بالعمل الذي يقوم به الكبير منذ تعيينه مدربا في نهاية شهر أوت 2019.

وكانت أنباء قد راجت في الأيام القليلة الماضية حول اتصال المسؤول الأول عن الكرة التونسية بمدرب إيطالي ليحل مكان منذر الكبير، الأمر الذي أفقد زملاء ساسي فرجاني تركيزهم في التربص الحالي الذي يسبق مواجهة “الخضر” الودية المقررة هذا الجمعة على الملعب الأولمبي “حمادي العقربي” في رادس.

وقال وديع الجريء في تصريحات إعلامية تونسية: “لم أتصل لا بمدرب إيطالي ولا فرنسي ولا بأي مدرب أجنبي اخر، كل ما قيل حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة وإلى حد هذه اللحظة نحن مقتنعون بالمدرب الكبير وباقي الجهاز الفني”.

أما عن مواجهة المنتخب الوطني وديا غدا قال الجريء: “سنلعب أمام بطل إفريقيا وضد أسماء كبيرة، فمباراتنا أمام الجزائر هي بمثابة الإختبار الحقيقي للمنتخب التونسي، وسنكون أكثر تركيزا وأكثر حذرا أمام “الخضر”.

يحدث هذا في الوقت الذي لم يسلم فيه مدرب منتخب تونس من انتقادات الإعلام المحلي، الذي عاب عليه ظهور التشكيلة بوجه شاحب، تاركا خلفه العديد من نقاط الاستفهام، مثلما جاء في صحيفة “الشروق” التونسية، مؤكدا أن ذلك لن يغفر له في ظل توفر الرصيد البشري، ما يؤكد أن التعامل مع المجموعة لم يكن موفقا حيث حضرت الانتقادات التي يعجز المدرب الوطني عن التعاطي معها، وهذا ما خلف شائعات كثيرة بخصوص مستقبل مدرب “نسور قرطاج”.

وفي سياق آخر، حذر الإعلام التونسي من قوة المنتخب الوطني، حيث أشادت صحيفة “المغرب” المحلية بالمرتبة التي بلغها المنتخب الوطني منذ تولي جمال بلماضي زمام العارضة الفنية، حيث قالت الصحيفة في عدد الأمس: “ولا يمكن المرور مرور الكرام دون الإشارة إلى أن منتخب “الخضر” واصل أرقامه القياسية، إذ حافظ على خلو رصيده من الهزائم طيلة 26 مباراة رسمية وودية، ليعادل رقم منتخب “الفيلة” الذين كان بحوزتهم أطول سلسلة من المباريات دون خسارة إفريقيا، خلال الفترة الممتدة من 2011 وحتى 2013″، قبل أن تتطرق ذات الوسيلة الإعلامية إلى تاريخ المواجهات بين المنتخبين قائلة “وتجدر الإشارة أن آخر مباراة انهزم فيها “الخضر” تعود إلى سنة 2018 ضد المنتخب البنيني بنتيجة 1-0 ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا التي جرت في مصر”.