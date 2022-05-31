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رياضة
منوّها بتأهل "نسور قرطاج" للمونديال

مدرب تونس “يسخر” من تصريحات بلماضي

سمير حمزة
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مدرب تونس “يسخر” من تصريحات بلماضي

لم تعجب التصريحات التي أدلى بها، الإثنين، الناخب الوطني، جمال بلماضي، خلال الندوة الصحفية التي نشّطها، تحسبا للمباراة القادمة أمام أوغندا، والتي وصف فيها “الخضر” بالمنتخب الأفضل إفريقيا رغم عدم تأهله إلى المونديال، مدربَ المنتخب التونسي، جلال القادري، الذي رد بطريقة تهكمية على المدرب الجزائري.

ونوّه جلال القادري، الذي كان قاد تونس للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر على حساب مالي، بتأهل “نسور قرطاج” إلى المونديال، فيما سخر بطريقة تهكمية بالمدرب الجزائري.

وقال المدرب التونسي : “إن شاء الله هم دائما الأفضل، ونحن دائما في كأس العالم”، في إشارة منه أن الأهم هو التواجد في العرس العالمي.

وكان بلماضي، أكد بطريقة غير مباشرة أن المنتخب الوطني أفضل من المنتخبات التي تأهلت إلى المونديال. في ذات الشأن قال بلماضي: “نحن لم نُهزم لمدة 4 سنوات، وكنا قريبين من رقم قياسي عالمي، حتى لو تم تجاهلنا دائما”.

في نفس السياق، أضاف المدرب الوطني قائلا: “كل المباريات الفاصلة  انتهت بفارق هدف واحد فقط أو بركلات الترجيح، باستثناء مباراة الإياب للمغرب”، في إشارة منه للصعوبات التي وجدتها جميع المنتخبات في اقتطاع تأشيرة تأهلها للمونديال.

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