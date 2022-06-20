مدرب تيفنتي الهولندي قلق بسبب وضعية رامز زروقي

الجزائري مطلوب في العديد من الأندية هذا الصيف

أكد المدير الفني لنادي تفينتي الهولندي، رون يانس، أنه يخشى تضييع خدمات الدولي الجزائري، رامز زروقي، خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية، عطفا على العروض العديدة التي وصلته في الفترة الأخيرة، في وقت يعد فيه لاعب خط الوسط المدافع من نجوم النادي الهولندي.

وكان رامز زروقي تألق الموسم الماضي مع نادي تفينتي وأسهم في احتلال فريقه للمركز الرابع في ترتيب الدوري الهولندي، ما أهله للمشاركة في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل، وخاض نجم “الخضر” 34 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة، وباشر نادي تفينتي التحضيرات للموسم الجديد يوم الجمعة الماضي في غياب لاعبيه الدوليين، وفي مقدمتهم الدولي الجزائري، رامز زروقي، الذي حصل على أيام راحة إضافية بعد أن كان خاض 3 مباريات مع “الخضر” (أوغندا وتنزانيا وإيران) خلال فترة التوقف الدولي الأخير.

وقال روني يانس، في تصريحات لموقع “تفينتي إن سايت”، تعليقا على مستقبل بعض لاعبي فريقه الموسم المقبل، ومن بينهم زروقي المطلوب بقوة في سوق الانتقالات: “هناك دائمًا شيء غير متوقع يحدث خلال فترة التحويلات الصيفية”، وتابع: “لكن إذا غادرنا أحد اللاعبين (في إشارة إلى زروقي) فمن الواضح أننا لن نكون سعداء بذلك”، قبل أن يترك الانطباع بأنه لن يعارض رحيل أي لاعب في حال كان العرض المالي جيّدا، وصرح: “لكن إذا كان العرض جيّدًا سيمنح لنا ذلك فرصة للقيام بصفقات جديدة، لأنه في الوقت الحالي ليس لدينا القدرة للقيام بذلك، كما أن رواتبنا ليست أعلى من رواتب منافسينا”.

من جهة أخرى، لم يخف روني يانس أيضا تخوفه من تأثر لاعبيه الدوليين من المشاركة مع منتخبات بلادهم، على غرار زروقي والدوليين التشيكيين، سيرني وساديلاك، قبل فترة التحضيرات الموسمية، وقال: “حقيقة أن بعض اللاعبين يجب أن يلعبوا أربع مباريات أخرى بعد نهاية الموسم وخلال وقت قصير (في إشارة إلى فترة التوقف الدولي) يتسبب في زيادة العبء عليهم، وهذا الأمر يقلقني”، وهذا خشية تعرض زروقي وزملائه للإرهاق والإصابات، علما أن مدرب نادي تفينتي قرر تمديد عطلة رامز زروقي، والذي لن يعود إلى تدريبات فريقه إلاّ يوم الجمعة المقبل.