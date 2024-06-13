مدرب جديد لبن ناصر

أعلن نادي ميلان الإيطالي عن تعاقده مع المدرب البرتغالي، باولو فونسيكا، لمدة ثلاث سنوات.

وسيعود فونسيكا البالغ من العمر 51 عاما، إلى الدوري الإيطالي بعد أن قاد فريق روما بين 2019 و2021 قبل الانتقال إلى ليل الفرنسي.

وبتعيين فونسيكا على رأس العارضة الفنية للنادي الإيطالي، خلفا للمدرب ستيفانو بيولي، يكون لاعبو الفريق ومن بينهم الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر قد تعرفوا على المدرب الجديد الذي سيقودهم في الموسم الجديد 2024 -2025.