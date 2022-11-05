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رياضة

مدرب جديد لـ “آيت نوري”

علي بهلولي
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مدرب جديد لـ “آيت نوري”
ح.م
جولين لوبيتغي

أعلنت إدارة نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، السبت، عن انتداب التقني الإسباني جولين لوبيتغي مدربا جديدا لِفريقها الكروي.

ومعلوم أن فريق ولفرهامبتون الإنجلزي يضمّ في صفوفه المدافع الجزائري المُغترب ريان آيت نوري (21 سنة)، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2026.

وسيبدأ المدرب الإسباني جولين لوبيتغي (56 سنة) في عمله انطلاقا من الـ 14 من نوفمبر الحالي، كما جاء في بيان نشرته إدارة نادي ولفرهامبتون الإنجليزي.

ويتموقع فريق ولفرهامبتون أسفل جدول ترتيب البطولة الإنجليزية، وبِالضّبط في المركز الـ 19 وقبل الأخير، بعد إجرائه 13 مباراة.

وسيخلف جولين لوبيتغي المدرب البرتغالي برونو لاجي (46 سنة)، الذي درّب فريق ولفرهامبتون منذ صيف 2021، وأُنهيت مهامه مُؤخّرا بِحجّة سلبية النتائج المُسجّلة.

وسبق للتقني جولين لوبيتغي أن درّب منتخب بلاده إسبانيا ونوادٍ مثل ريال مدريد وإشبيلية وبورتو، وغيرها من الفرق.

ولعب الدولي الجزائري ومتوسط الميدان ياسين براهيمي تحت إمرة المدرب جولين لوبيتغي في فريق بورتو، ما بين 2014و2016.

ويُزيّن جولين لوبيتغي رفوف خزانته بِلقب الدوري الأوروبي لِموسم 2019-2020 مع نادي إشبيلية. وكأس أوروبا 2012 و2013 لِفئتَي أقلّ من19 سنة و21 سنة – على التوالي – مع منتخب إسبانيا. وخلال أيّام شبابه مارس رياضة كرة القدم في منصب حارس مرمى.

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