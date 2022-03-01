مدرب جديد لـ “السنافر”

عيّنت إدارة نادي شباب قسنطينة، الثلاثاء، التقني خير الدين ماضوي مدربا جديدا لِفريقها الكروي.

وسيخلف ماضوي المدرب شريف حجار، الذي استقال من منصبه في منتصف شهر فيفري الماضي.

ولا يُشرف التقني خير الدين ماضوي (44 سنة) على أيّ فريق، منذ إقالته من تدريب نادي القادسية الكويتي، أيضا في منتصف الشهر المُنصرم.

ويتموقع فريق شباب قسنطينة في المركز الـ 9، بعد خوضه 18 جولة من عمر البطولة الوطنية. وتنتظره بعد ظهيرة الخميس المقبل مباراة قوّية، أمام الرائد والضيف نادي شباب بلوزداد.

وتبقى انطلاقة المدرب ماضوي في مباراة بلوزداد محلّ شكّ، على اعتبار أن هذا التقني مازال لم يعد بعد إلى أرض الوطن.