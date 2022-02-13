مدرب جديد لـ “براهيمي”

أعلنت إدارة نادي الريان القطري، الأحد، عن تنحية التقني الفرنسي لوران بلان مدرب فريقها الكروي، قبل الآوان.

ومعلوم أن فريق الريان القطري يضمّ في صفوفه، اللاعب الدولي الجزائري ومتوسط الميدان ياسين براهيمي.

ولم تُفسّر إدارة نادي الريان القطري سبب الإقالة، عِلما أن المدرب لوران بلان (56 سنة) يشتغل مع الفريق منذ ديسمبر 2020.

وأضافت إدارة نادي الريان في بيان لها، تقول إن التقني الشيلي نيكولاس كوردوفا (43 سنة) سيقود فريقها الكروي. وهو إطار فني يُدرب أيضا منتخب قطر لِفئة الآمال (أقلّ من 23 سنة).

هذا وأشرف المدرب نيكولاس كوردوفا مساء الأحد، على أوّل حصّة تدريبية له مع لاعبيه من فريق الريان (الصورة المُدرجة أدناه).

ولم يتذوّق فريق الريان تحت إمرة المدرب الفرنسي لوران بلان حلاوة الفوز، في المقابلات الأربع الأخيرة بِرسم منافسة بطولة قطر.

ويتموقع فريق الريان أسفل جدول الترتيب في المركز الـ 9، من أصل 12 ناديا متنافسا، قبل 5 جولات عن إسدال الستار. مع الإشارة إلى أن النزول إلى القسم الثاني يشمل فريقَي المركزَين الأخيرَين (الـ 12 والـ 11).

ويبتعد فريق الريان بِفارق 6 نقاط فقط عن نادي الخور صاحب المركز الـ 11.

وعوّد فريق الريان مُشجّعيه على التتويجات وليس لعب الأدوار الثانوية أو تفادي الهبوط، حيث يحوز 8 ألقاب بطولة، متوقعا ثانيا خلف نادي السد الذي يجمع 15 لقبا.