مدرب جديد لـ “بن طالب”

صار للاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب بعد ظهيرة الأربعاء، مدرب جديد في فريق ليل الفرنسي.

وأعلنت إدارة نادي ليل عن رحيل المدرب البرتغالي باولو فونسيكا بعد موسمَين من العمل، وانتداب التقني المحلّي برونو جينيزيو.

وأمضى المدرب الفرنسي جينيزيو (57 سنة) عقدا، يُدرب بِموجبه فريق ليل حتى صيف 2026، مثلما هو الشأن لِعقد متوسّط الميدان بن طالب.

وبِخصوص صانع الألعاب آدم الوناس، فإن مدّة العقد مع نادي ليل تنقضي في الـ 30 من جوان الحالي، ويُستبعد التمديد لأن علاقته مع مسؤولي الفريق والمدرب فونسيكا تدهورت مؤخّرا، قبل أن يُقرّر اللّعب مع فئة الأواسط، تمهيدا للرّحيل.

وسبق للتقني برونو جينيزيو تدريب اللاعب الدولي الجزائري أمين غويري في فريق ران الفرنسي، ما بين صيف 2022 ونوفمبر 2023. وأيضا حسام عوّار في الفريق المحلّي ليون ما بين 2015 و2019.