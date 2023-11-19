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رياضة

مدرب جديد لـ “غويري”

الشروق الرياضي
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مدرب جديد لـ “غويري”
ح.م
جوليان ستيفان.

قدّم التقني الفرنسي برونو جينيزيو مساء الأحد، استقالته من تدريب النادي المحلّي ران.

ومعلوم أن فريق ران يضمّ في صفوفه اللاعب الدولي الجزائري أمين غويري (23 سنة)، حتّى صيف 2027.

وقالت إدارة نادي ران في بيان لها إن المدرب جينيزيو (57 سنة) ترك منصبه لِأسباب شخصية، دون تقديم توضيحات. عِلما أنّه استهلّ مهامه في مارس 2021.

وبِالمُقابل، قالت إدارة النادي الفرنسي إن التقني المحلّي جوليان ستيفان سيُمسك بِالزّمام الفني لِفريقها الكروي.

وسبق للتقني جوليان ستيفان (43 سنة) تدريب فريق ران ما بين ديسمبر 2018 ومارس 2021. وقاده إلى إحراز كأس فرنسا نسخة 2018-2019، مع المدافعَين الدوليَين الجزائريَين رامي بن سبعيني ومهدي زفان.

وتنتظر المدرب جوليان ستيفان مهمّة صعبة، أولاها تحسين ترتيب فريق ران في البطولة الفرنسية، حيث يتموقع في الرّتبة الـ 13. فضلا عن تثبيت النتائج الحسنة في الدوري الأوروبي، إذ يتصدّر لائحة الترتيب ويقترب من بلوغ محطّة ثمن النّهائي.

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