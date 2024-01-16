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رياضة

مدرب جديد لمولودية وهران

عمر سلامي
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مدرب جديد لمولودية وهران
أرشيف
لاعبو مولودية وهران

عيّنت إدارة مولودية وهران المدرب يوسف بوزيدي على رأس العارضة الفنية للفريق، خلفا للمدرب المستقيل خير الدين مضوي.

وقالت إدارة مولودية وهران في بيان لها: “تعلن إدارة فريق مولودية وهران، تعيين السيد يوسف بوزيدي رسميا مدربا لقيادة الفريق بداية من صباح اليوم”.

وأضافت: “وسيشرف الطاقم الفني الجديد على الفريق بداية من لقاء مولودية البيض يوم الجمعة “.

وسجل فريق مولودية وهران نتائج سلبية في مرحلة الذهاب، آخرها الهزيمة أمسية الاثنين أمام اتحاد العاصمة بثنائية نظيفة.

وسيكون المدرب يوسف بوزيدي أمام تحد كبير، من أجل تحسين نتائج الفريق، الذي يحتل المركز ما قبل الأخير بست نقاط.

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