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رياضة

مدرب جديد لِأربعة دوليين جزائريين

علي بهلولي
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مدرب جديد لِأربعة دوليين جزائريين
المدرب لوسيان فافر (في الوسط) يُمضي عقد تدريب فريقه الجديد (صورة نادي نيس).

أعلنت إدارة نادي نيس الفرنسي، الإثنين، عن تعيين التقني السويسري لوسيان فافر مدربا جديدا لِفريقها الكروي.

ومعلوم أن فريق نيس الفرنسي يضمّ في صفوفه 4 لاعبين دوليين جزائريين، وهم: يوسف عطال وهشام بوداوي وبلال براهيمي وأندي ديلور.

وسيخلف لوسيان فافر زميله الفرنسي كريستوف غالتيي (55 سنة)، الذي ترك منصبه ويُرجّح أن يُدرب فريق باريس سان جيرمان.

وبقي المدرب لوسيان فافر (64 سنة) بِلا عمل منذ ديسمبر 2020، تاريخ إقالته في فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

ويعرف التقني السويسري لوسيان فافر نادي نيس الفرنسي جيّدا، حيث درّبه ما بين 2016 و2018. كما أشرف على فرق محلّية وألمانية.

وسبق للمدرب فافر إحراز كأس سويسرا والكأس الألمانية الممتازة، وتتويجات أخرى.

وبِخصوص اللاعبين الدوليين الجزائريين، فإن مدّة عقودهم مع نادي نيس تنقضي على النّحو التالي: في صيف 2023 للمدافع عطال (26 سنة) ومتوسط الميدان بوداوي (22 سنة). والفصل ذاته من عام 2024 للمهاجم ديلور (30 سنة). وصيف 2026 للاعب الخطّ الأمامي براهيمي (22 سنة).

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