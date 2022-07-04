مدرب جديد لِبطل الجزائر

انتدبت إدارة نادي شباب بلوزداد بطل الجزائر في المواسم الثلاثة الماضية، التقني التونسي نبيل الكوكي لِتدريب فريقها الكروي.

وسيخلف نبيل الكوكي (52 سنة) زميله البرازيلي ماركوس باكيتا (63 سنة)، الذي درّب شباب بلوزداد في الموسم المُنقضي.

وقالت إدارة نادي الأحمر والأبيض في بيان لها، الإثنين، إن المدرب نبيل الكوكي أمضى عقدا يدوم موسما واحدا، مع إمكانية تمديده في صيف 2023.

وأضافت أن التقني التونسي سيُدرّب فريقَي الأكابر والأواسط لِنادي شباب بلوزداد،

ويعرف نبيل الكوكي البطولة الوطنية جيّدا، حيث سبق له تدريب فريق وفاق سطيف ما بين أكتوبر 2019 وأفريل الماضي. كما أمسك بِالزمام الفني لِأهلي البرج عام 2013.

أمّا آحر فريق درّبه الكوكي، فكان النادي الصفاقسي التونسي لِفترة قصيرة منذ أفريل الماضي.

وبِخصوص تحويلات اللاعبين، جلب مسؤولو الشباب المهاجم الدولي الجزائري السابق إدريس سعدي، لِمدّة موسمَين. وهو لاعب (30 سنة) كان يرتدي زيّ نادي باستيا الفرنسي في الموسم الماضي.

كما استفاد النادي العاصمي من خدمات حارس المرمى ألكسيس قندوز (26 سنة)، الذي مثّل ألوان اتحاد العاصمة في الموسمَين الماضيَين.

وترغب إدارة شباب بلوزداد أيضا في جلب 10 لاعبين آخرين، بينهم متوسط ميدان نصر حسين إسلام بولودان (31 سنة)، وآخر إفريقي لم تكشف عن هُوِّيته.

وبِالمقابل، قالت إدارة الرئيس محمد بن الحاج، إن المهاجم خير الدين مرزوقي والحارس توفيق موساوي تركا الفريق نحو وجهة أخرى.

وكان مرزوقي (28 سنة) وموساوي (31 سنة) يرتبطان مع شباب بلوزداد بِعقدَين، تنقضي مدّتاهما في صيفَي 2022 و2023، على التوالي.

فضلا عن ذلك، قرّرت إدارة الشباب إعارة كريم عريبي هذه الصّائفة، المهاجم (28 سنة) الذي تنقضي مدّة عقده في الفصل ذاته من عام 2024.