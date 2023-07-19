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رياضة

مدرب جديد لِشباب بلوزداد

علي بهلولي
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مدرب جديد لِشباب بلوزداد
ح.م
جانب من الحفل الرمزي لِتوقيع عقد المدرب الجديد لِشباب بلوزداد.

أعلنت إدارة نادي شباب بلوزداد، الأربعاء، عن انتداب التقني البلجيكي سفان فاندربروك مدربا جديدا لِفريقها الكروي.

وخلف التقني البلجيكي سلفه التونسي نبيل الكوكي الذي درّب الشباب في الموسم الماضي.
وسبق لِسفان فاندربروك (43 سنة) أن مارس رياضة كرة القدم في منصب متوسّط ميدان دفاعي، مُمثّلا أندية بلجيكية. وفي مجال التدريب أشرف على أندية سعودية ومغربية وتنزانية، كما أمسك بِالزمام الفني لِمنتخبَي الكاميرون وزامبيا ما بين 2016 و2019.
ويضمّ الجهاز الفني الجديد 3 تقنيين، بينهم الجزائري صابر بن إسماعيل الذي سبق له تدريب أواسط “الخضر” ما بين 2019 و2021.

هذا وسيُسافر لاعبو شباب بلوزداد بعد قليل إلى السعودية (عصر الأربعاء)، تحت إشراف المدرب الجديد فاندبروك. تأهّبا لِخوض منافسة كأس العرب للأندية.

ويلعب فريق “أبناء العقيبة” في فوج يضمّ الكويت الكويتي والوحدة الإماراتي والوداد المغربي، وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد ووصيف المجموعة للدور ربع النهائي. في منافسة تنطلق هذا الخميس، وتدوم إلى غاية الـ 5 منأوت المقبل.

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