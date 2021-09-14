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رياضة

مدرب جديد لِشبيبة الساورة

علي بهلولي
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مدرب جديد لِشبيبة الساورة

أعلنت إدارة نادي شبيبة الساورة، الثلاثاء، عن تعيين التقني التونسي قيس اليعقوبي مدربا جديدا لِفريقها الكروي.

وكان فريق شبيبة الساورة يُشرف على تدريبه التقني واللاعب السابق مصطفى جليط، منذ فيفري الماضي.

وسبق للتقني التونسي قيس اليعقوبي (55 سنة) التدريب في الجزائر لِفترة قصيرة عام 2019، لمّا أشرف على فريق اتحاد العاصمة.

وقضى قيس اليعقوبي جلّ فترته التدريبية في بلاده تونس، مع فرق أبرزها النادي الإفريقي. كما اشتغل لِمدّة زمنية محدودة في قطر والسعودية.

وفضلا عن البطولة الوطنية (تنطلق في أواخر أكتوبر المقبل) وكأس الجمهورية، تنتظر المدرب الجديد لِشبيبة الساورة قيس اليعقوبي، منافسة كأس “الكاف” في الشهر القادم.

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