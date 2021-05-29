مدرب جديد لِغلام وآدم الوناس

أمسى التقني الإيطالي لوتشانو سباليتي، السبت، مدربا جديدا للفريق المحلي نابولي، خلفا لِمواطنه جينارو غاتوزو.

ومعلوم أن فريق نابولي الإيطالي يضمّ في صفوفه اللاعبَين الجزائريَين: المدافع فوزي غلام (30 سنة) ومتوسط الميدان الهجومي آدم الوناس (24 سنة)، بِعقد تنقضي مدّته صيف 2022، لِكليهما.

وأمضى التقني سباليتي (62 سنة) عقدا يدوم حتى صيف 2023، يُدرب بِموجبه فريق نابولي الإيطالي.

وسيبدأ لوتشانو سباليتي عمله مع فريق نابولي في الفاتح من جويلية المقبل، كما ذكرته إدارة النادي الإيطالي في بيان لها نشرته، السبت.

وستُسدّد إدارة نادي نابولي للمدرب لوتشانو سباليتي أجرة سنوية قيمتها 3.5 مليون أورو، استنادا إلى ما ورد في تقارير صحفية إيطالية.

وكان نادي الإنتر الإيطالي آخر فريق يُشرف عليه المدرب سباليتي، في فترة ما بين صيفَي 2017 و2019.

وسبق للتقني سباليتي إحراز كأس إيطاليا مع فريق روما عامَي 2007 و2008، ولقب بطولة روسيا مع نادي زينيت عامَي 2010 و2012. فضلا عن تتويجات أخرى.