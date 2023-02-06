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رياضة

مدرب جديد لِمنتخب قطر

الشروق الرياضي
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مدرب جديد لِمنتخب قطر
كارلوس كيروش بعد توقيع عقد تدريب منتخب "العنّابي" (صورة اتحاد الكرة القطري).

أعلن اتحاد قطر لِكرة القدم، الإثنين، عن انتداب التقني البرتغالي كارلوش كيروش مدربا جديدا لِمنتخب “العنّابي”.

وسيخلف كارلوس كيروش (69 سنة) زميله الإسباني فيليكس سانشيز (47 سنة)، الذي درّب منتخب قطر ما بين 2017 و2022. مع الإشارة إلى أن اتحاد الكرة المحلّي أواخر شهر ديسمبر الماضي، عيّن التقني البرتغالي برونو بينيهرو بِصفة مُؤقّتة في هذا المنصب.

وكان التقني كيروش يُدرّب منتخب إيران، وأشرف على عارضته الفنية خلال منافسة كأس العالم في نوفمبر الماضي.

وقال اتحاد الكرة القطري في بيان له إن كيروش أمضى عقدا يدوم حتى عام صيف 2026.

وينتظر كارلوس كيروس امتحان كبير في جوان المقبل، لمّا يقود منتخب قطر في نهائيات كأس أمم آسيا، التي تُجرى وقائعها بِهذا البلد الخليجي.

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