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رياضة

مدرب جديد لِمولودية الجزائر

علي بهلولي
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مدرب جديد لِمولودية الجزائر
الأرشيف
فوزي البنزرتي

بات التقني التونسي فوزي البنزرتي، الأحد، مدربا جديدا لِنادي مولودية الجزائر.

وأمضى التقني فوزي البنزرتي (72 سنة) عقدا يدوم موسما واحدا، مع إمكانية إضافة عام آخر.

ويحلّ فوزي البنزرتي بِأرض الوطن هذا الثلاثاء، وينطلق في مهمّته الجديد. يقول بيان إدارة نادي “العميد”.

وكان نادي الرجاء البيضاوي المغربي آخر فريق درّبه البنزرتي، قبل أن يُغادر عارضته الفنية في الأيّام القليلة الماضية.

ويُزيّن المدرب فوزي البنزرتي رفوف خزانته بِعدّة تتويجات، أبرزها كأس رابطة أبطال إفريقيا عام 1994 مع الترجي التونسي، وكأس “الكاف” عامَي 2006 و2015 مع النجم الساحلي التونسي، كما بلغ نهائي مونديال الأندية عام 2013 مع الرجاء البيضاوي.

وسيخلف فوزي البنزرتي التقني البوسني فاروق خادزيبيغيتش، الذي درّب مولودية الجزائر لِفترة قصيرة جدا مع بداية الموسم الحالي.

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