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رياضة

مدرب جديد لِمُنافس الجزائر

علي بهلولي
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مدرب جديد لِمُنافس الجزائر
لقطة من مباراة المنتخب الوطني الجزائري والضيف الجيبوتي في الـ 2 من سبتمبر الماضي

بات المدرب الجيبوتي محمد ميرانه حسن، الإثنين، يشغل منصب المسؤول الأوّل في العارضة الفنية لِمنتخب بلاده لِكرة القدم.

جاء ذلك في بيان نشره اتحاد جيبوتي لِكرة القدم، الذي أوضح أن الناخب الوطني الجديد محمد ميرانه حسن، سيُمسك بِالزمام الفني في مواجهتَي الجزائر والنيجر شهر نوفمبر المقبل، بِرسم آخر جولتَين من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022. في انتظار تعيين ناخب وطني جديد في المستقبل القريب.

وكان التقني محمد ميرانه حسن يشغل منصب مساعد الناخب الوطني جوليان مات، في العارضة الفنية لِفريق جيبوتي.

وأقدم اتحاد الكرة الجيبوتي في الأيّام القليلة الماضية على إقالة التقني الفرنسي جوليان مات، بعد أن مُني أشباله بِأربع هزائم بينها الخسارة الثقيلة أمام الجزائر، وإقصاء منتخب جيبوتي من تصفيات المونديال. عِلما أن جوليان مات (39 سنة) استهلّ مهامه في مارس 2019.

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