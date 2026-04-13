مدرب جديد لِمُنتخب غانا

أمسى التقني البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش، الإثنين، مدربا جديدا لِمنتخب غانا.

وخلف التقني كارلوس كيروش المدرب الغاني أوتو أدو الذي أُنهيت مهامه مؤخّرا، بعد أن استهلّ وظيفة الإشراف على منتخب بلاده منذ شهر مارس من عام 2024.

وأشاد اتحاد الكرة الغاني في بيان له بِكفاءة المدرب البرتغالي كيروش، وقال إنه يُعوّل على خبرته في تحقيق منتخب “النجوم السوداء” لِمشوار مشرّف في كأس العالم، التي تنطلق بِتاريخ الـ 11 من جوان المقبل. دون تحديد مدّة العقد.

وفي المونديال المقبل، يلعب منتخب غانا في فوج يضمّ فرق إنجلترا وكرواتيا وبنما.

ويعرف كارلوس كيروش (73 سنة) المونديال جيّدا، حيث قاد منتخب بلده البرتغال في طبعة 2010 بِجنوب إفريقيا، وفريق إيران في نسخ البرازيل 2014 وروسيا 2018 وقطر 2022.

أمّا الإشراف الفني على منتخب عمان ما بين جويلية 2025 ونهاية مارس الماضي، فقد كان آخر فترة تدريب للمدرب كارلوس كيروش.