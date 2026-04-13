مدرب جديد لِمُنتخب غانا

كارلوس كيروش.

أمسى التقني البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش، الإثنين، مدربا جديدا لِمنتخب غانا.

وخلف التقني كارلوس كيروش المدرب الغاني أوتو أدو الذي أُنهيت مهامه مؤخّرا، بعد أن استهلّ وظيفة الإشراف على منتخب بلاده منذ شهر مارس من عام 2024.

وأشاد اتحاد الكرة الغاني في بيان له بِكفاءة المدرب البرتغالي كيروش، وقال إنه يُعوّل على خبرته في تحقيق منتخب “النجوم السوداء” لِمشوار مشرّف في كأس العالم، التي تنطلق بِتاريخ الـ 11 من جوان المقبل. دون تحديد مدّة العقد.

وفي المونديال المقبل، يلعب منتخب غانا في فوج يضمّ فرق إنجلترا وكرواتيا وبنما.

ويعرف كارلوس كيروش (73 سنة) المونديال جيّدا، حيث قاد منتخب بلده البرتغال في طبعة 2010 بِجنوب إفريقيا، وفريق إيران في نسخ البرازيل 2014 وروسيا 2018 وقطر 2022.

أمّا الإشراف الفني على منتخب عمان ما بين جويلية 2025 ونهاية مارس الماضي، فقد كان آخر فترة تدريب للمدرب كارلوس كيروش.

مقالات ذات صلة
لوكا زيدان يستعيد مكانته الأساسية في حراسة عرين غرناطة الإسباني

لوكا زيدان يستعيد مكانته الأساسية في حراسة عرين غرناطة الإسباني

الاتحاد الجزائري لكرة القدم يهنئ شبيبة الأبيار

الاتحاد الجزائري لكرة القدم يهنئ شبيبة الأبيار

زلزال جماهيري يكتسح تذاكر مباريات الجزائر في مونديال 2026

زلزال جماهيري يكتسح تذاكر مباريات الجزائر في مونديال 2026

مدرب اتحاد العاصمة يعلّق بعد التعادل مع أولمبيك آسفي

مدرب اتحاد العاصمة يعلّق بعد التعادل مع أولمبيك آسفي

بِالفيديو: الحكم يرفض هدفَين لِاتحاد العاصمة مجاملة لِمُمثّل بلاد مراكش

بِالفيديو: الحكم يرفض هدفَين لِاتحاد العاصمة مجاملة لِمُمثّل بلاد مراكش

“الالتفاف الجماهيري هو أكبر مكافأة يمكن أن يحظى بها المسير الرياضي”

“الالتفاف الجماهيري هو أكبر مكافأة يمكن أن يحظى بها المسير الرياضي”

