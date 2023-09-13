مدرب جديد لِوفاق سطيف

عيّنت إدارة نادي وفاق سطيف، الأربعاء، التقني الفرنسي فرانك دوما مدربا جديدا لِفريقها الكروي.

وسيخلف فرانك دوما المدرب عبد القادر عمراني، الذي قالت إدارة الوفاق إنها فسخت عقده، رغم أنّها جلبته بعد نهاية الموسم الماضي فقط، خلفا لِبلال دزيري. وفسّرت القرار بِالاختلاف بينها وبين عمراني حول بنود القانون الداخلي للفريق الكروي.

ولم تذكر إدارة نادي “النّسر الأسود” تفاصيل الصّفقة، على غرار مدّة العقد. واكتفت بِالإشارة إلى أن التقني والمدافع الدولي السّابق سليمان رحو سيشغل منصب مدرب مساعد.

وسبق للتقني رحو أن عمل مع المدرب دوما في شباب بلوزداد موسم 2020-2021، ثم نادي مازيمبي الكونغولي في النّسخة الموالية.

وفضلا عن شباب بلوزداد، يحمل المدرب دوما (55 سنة) معلومات جيّدة عن الكرة الجزائرية، حيث سبق له تدريب شبيبة القبائل وأهلي البرج ما بين 2018 و2020.

وقاد المدرب فرانك دوما شباب بلوزداد إلى إحراز لقب البطولة الوطنية عام 2020، وأيضا الكأس الممتازة. فيما اكتفى بِمركز الوصافة مع شبيبة القبائل، في البطولة الوطنية طبعة 2018-2019.

وسيقود المدربان ضياء الدين بولحجيلات وياسين سلاطني الوفاق، في مواجهة خنشلة، وذلك بِصفة مُؤقّتة، ريثما تُسلّم المهام إلى فرانك دوما وسليمان رحمو.

وتُجرى هذه المباراة بِخنشلة الجمعة المقبلة، لِحساب افتتاحية البطولة الوطنية نسخة 2023-2024.