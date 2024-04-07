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رياضة

مدرب جزائري في مفاوضات لتدريب الطائي السعودي

عمر سلامي
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مدرب جزائري في مفاوضات لتدريب الطائي السعودي
أرشيف
لاعبو الطائي في حصة تدريبية

أكدت تقارير إعلامية اقتراب مجلس إدارة نادي الطائي السعودي، من حسم ملف المدرب الذي سيخلف الروماني لاورينتو ريجيكامب.

وحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، فإن إدارة الطائي تواصلت مع الجزائري نور الدين بن زكري لقيادة الطائي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي الطائي أجروا اتصالات أولية مع بن زكري، وأضافت أن المفاوضات ما زالت في بدايتها.

ويملك بن زكري خبرة لا بأس بها بالدوري السعودي، إذ سبق ودرب أندية الفيحاء والرائد وضمك.

وتراجع الطائي للمركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي، الذي يهبط بصاحبه إلى دوري “يلو”.

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