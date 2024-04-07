مدرب جزائري في مفاوضات لتدريب الطائي السعودي

أكدت تقارير إعلامية اقتراب مجلس إدارة نادي الطائي السعودي، من حسم ملف المدرب الذي سيخلف الروماني لاورينتو ريجيكامب.

وحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، فإن إدارة الطائي تواصلت مع الجزائري نور الدين بن زكري لقيادة الطائي.

الشرق الاوسط |#الطائي يتفاوض مع المدرب نورالدين بن زكري pic.twitter.com/TgJYGprF0a — ملخص دوري روشن 🇸🇦 (@SPLSPL0) April 7, 2024

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي الطائي أجروا اتصالات أولية مع بن زكري، وأضافت أن المفاوضات ما زالت في بدايتها.

ويملك بن زكري خبرة لا بأس بها بالدوري السعودي، إذ سبق ودرب أندية الفيحاء والرائد وضمك.

وتراجع الطائي للمركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي، الذي يهبط بصاحبه إلى دوري “يلو”.