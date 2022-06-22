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رياضة

مدرب جزائري يُحرز لقب بطولة الكونغو الديموقراطية

علي بهلولي
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مدرب جزائري يُحرز لقب بطولة الكونغو الديموقراطية
سليمان رحو (من اليسار) رفقة فرانك دوما

أحرز المدرب الجزائري سليمان رحو، الأربعاء، لقب بطولة الكونغو الديموقراطية بِزيّ نادي مازيمبي.

وفاز فريق مازيمبي على البساط بعد غياب منافسه ومضيفه نادي موتيما بيمبي، لِحساب الجولة الأخيرة من عمر بطولة الكونغو الديموقراطية للقسم الأوّل.

وبات فريق مازيمبي يجمع 51 نقطة في الصدارة، مُسدلا ستار البطولة الكونغولية وقد أحرز اللّقب.

ويشغل سليمان رحو (46 سنة) منصب مدرب مساعد في الجهاز الفني لِفريق مازيمبي الكونغولي، منذ الصيف الماضي.

ويعمل رحو إلى جانب المدرب الفرنسي فرانك دوما، وهما تقنيان أشرفا على شباب بلوزداد في موسم 2020-2021، ونالا معه لقب البطولة الوطنية.

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