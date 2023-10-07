مدرب جزر الرّأس الأخضر واجه الجزائر في المونديال وأُقصي

احتفل التقني بيدرو بريتو، السبت، رمزيا بِمناسبة مرور ثلاثة أعوام على تدريب منتخب بلاده جزر الرّأس الأخضر.

ويقود بيدرو بريتو منتخب جزر الرّأس الأخضر لِمواجهة “مُحاربي الصّحراء”، ودّيا بِملعب قسنطينة، سهرة الخميس المقبل.

وأشرف المدرب بيدرو بريتو على منتخب “القروش الزرقاء” في 30 مباراة دولية، فحصد 15 فوزا، واكتفى بـ 7 تعادلات، ومُني بـ 8 هزائم. استنادا إلى بيان لِاتحاد الكرة المحلّي.

وساهم بيدرو بريتو في تأهيل منتخب جزر الرّأس الأخضر مرّتَين لِنهائيات كأس أمم إفريقيا: في نسخة 2022، حيث تعادل في دور المجموعات مع الكاميرون مُستضيفة البطولة، وودّع السّباق من محطّة ثمن النّهائي أمام البطل الفريق السيغالي. وأيضا طبعة 2024 بِكوت ديفوار.

وسبق لِبيدرو بريتو (53 سنة) أن واجهه المنتخب الوطني الجزائري عام 2000، لمّا كان يشغل منصب مدافع في صفوف فريق بلاده جزر الرّأس الأخضر. حيث دخل إلى أرضية الميدان بديلا في الشوط الثاني، من عمر مباراة داخل القواعد انتهت بِنتيجة التعادل السلبي، لِحساب ذهاب الدور الأوّل من تصفيات كأس العالم 2002. وفي شطر الإيّاب بِعنابة، لعب أيضا بديلا في الشوط الثاني، وخسر فريقه وأُقصي بِثنائية نظيفة من توقيع أسعد بورحلي ورفيق صايفي.